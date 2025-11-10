Novo Nordisk jette l'éponge dans le dossier Metsera
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 07:42
Le groupe de santé danois avait soumis, fin octobre, une proposition non sollicitée d'acquisition de Metsera, l'entrainant alors dans un bras de fer avec son concurrent américain Pfizer qui souhaitait lui aussi mettre la main sur cette société.
Pour rappel, Metsera est une société biopharmaceutique américaine spécialisée dans la recherche et le développement de peptides thérapeutiques innovants, notamment dans le domaine des hormones incrétines et des analogues non-incrétines.
La dernière offre de Novo Nordisk portait sur un prix de 65,60 dollars par action en numéraire et des droits sur la valeur conditionnelle pour jusqu'à 20,65 dollars par action sur la base de la réalisation de certaines étapes cliniques et réglementaires.
