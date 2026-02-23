L'Europe vue dans le rouge avec le retour des tensions commerciales

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, inquiètes ‌face à un contexte commercial incertain après l'annulation vendredi par la Cour suprême des Etats-Unis des droits de douane réciproques imposés par le président américain Donald Trump.

D'après les premières ​indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,38% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,72% pour le Dax à Francfort, de 0,27% pour le FTSE à Londres et de 0,52% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 est attendu en baisse de 0,43%.

Les contrats à terme donnent une ouverture en recul de 0,59% pour le Dow ​Jones, de 0,69% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,86% pour le Nasdaq à New York.

La politique commerciale de Washington revient sur le devant de la scène après la décision de la Cour suprême des États-Unis d'annuler les droits ​de douane dits "réciproques" imposés par Washington à ses partenaires commerciaux en avril dernier, un ⁠jugement qui a conduit Donald Trump à annoncer immédiatement une nouvelle surtaxe globale de 10%, qu'il a portée à 15% pendant le week-end.

La décision de la ‌plus haute juridiction des États-Unis recrée de l'incertitude et ravive les craintes d'un regain de tensions entre les Etats-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux comme la Chine et l'Union européenne (UE).

Pékin a exhorté lundi la Maison blanche à lever "les mesures tarifaires unilatérales", prévenant qu'une bataille entre les ​deux pays serait "néfaste", tandis que la Commission européenne a appelé dimanche ‌les Etats-Unis à respecter les termes de l'accord commercial conclu entre les deux parties l'an dernier.

"À moins que le bon ⁠sens ne prévale, nous pourrions entrer dans un processus circulaire où de nouveaux droits de douane sont annoncés, puis potentiellement annulés, pour être remplacés par de nouvelle surtaxes, et ainsi de suite", déclare Rodrigo Catril, stratège senior en devises chez NAB.

La question commerciale survient au cours d'une semaine qui s'annonçait déjà chargée, en particulier pour le secteur technologique, ⁠qui attend les résultats du géant ‌des semi-conducteurs Nvidia, prévus mercredi, dans un contexte de doutes concernant le retour sur investissements des énormes dépenses engagées dans le développement de ⁠l'intelligence artificielle (IA).

Les investisseurs continuent par ailleurs d'assimiler une série de données mitigées, notamment une croissance économique américaine nettement inférieure aux attentes au quatrième trimestre et une inflation PCE plus ‌élevée que prévu en décembre.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N3ZG1MN]

A WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi, portée par Alphabet, Amazon et d'autres ⁠poids lourds de la cote après la décision de la Cour suprême.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, le Standard & ⁠Poor's 500, plus large, a pris 0,69%, ‌et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,90%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée lundi en raison de l'anniversaire de l'empereur.

Les marchés d'actions sont également fermés ​en Chine continentale en raison du Nouvel An lunaire.

La Bourse de Hong Kong est en revanche ‌ouverte et évolue dans le vert (+2,56%), tirée par les valeurs technologiques, après la décision de la Cour suprême américaine.

La perspective de droits de douane plus bas soutient également le Kospi de la Bourse de ​Séoul (+0,55%).

"Du point de vue de la plupart des économies asiatiques, les événements de ces derniers jours entraîneront une baisse du taux tarifaire effectif américain, du moins à court terme", ont noté les analystes de Goldman Sachs.

CHANGES / TAUX

Le dollar recule de 0,42% face à un panier de devises de référence, affecté par le regain des tensions dans ⁠le domaine commercial.

L'euro gagne 0,44% à 1,1832 dollar.

Sur l'obligataire, le marché au comptant des Treasuries est fermé en Asie en raison d'un jour férié à Tokyo. La décision de la Cour Suprême inquiète car elle pourrait contraindre l'Etat fédéral américain à rembourser environ 170 milliards de dollars de taxes douanières déjà collectées, ce qui entraînerait une augmentation du déficit budgétaire.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en recul lundi, l'Iran ayant indiqué être prêt à réaliser davantage de concessions sur son programme nucléaire lors de ses négociations avec les Etats-Unis.

Le Brent cède 1% à 71,04 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,1% à 65,75 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 FÉVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 Indice ​Ifo du climat des février 88,3 87,6

affaires

USA 15h00 Commandes à l'industrie décembre 0,7% 2,7%

