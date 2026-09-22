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Novo Nordisk investit 18 millions de dollars dans son partenariat avec l'UNICEF
information fournie par Zonebourse 22/09/2026 à 14:27
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Novo Nordisk et l'UNICEF ont annoncé aujourd'hui l'extension pour quatre ans de leur partenariat mondial destiné à prévenir le surpoids et l'obésité chez l'enfant.

Dans le cadre de cet accord couvrant la période 2026-2030, le groupe pharmaceutique danois s'engage à verser 18 millions de dollars pour soutenir des politiques factuelles et des services de prévention auprès de plus de 80 millions d'enfants.

Cette annonce intervient à un moment charnière pour la santé infantile à l'échelle mondiale : selon le rapport 2025 de l'UNICEF sur la nutrition de l'enfant, l'obésité infantile a dépassé pour la première fois l'insuffisance pondérale dans le monde, touchant désormais un enfant ou adolescent d'âge scolaire sur dix.

Le programme étendu concentrera ses actions dans sept pays cibles, le Mexique, la Colombie, l'Indonésie, les Philippines, l'Inde, l'Egypte et le Kenya, tout en cherchant à accélérer le partage de connaissances à l'échelle régionale. Il combinera plaidoyer politique, assistance technique, initiatives portées par les jeunes et campagnes de changement social et comportemental.

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