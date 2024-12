Novo Nordisk: finalise l'acquisition de 3 sites pour 11 Mds$ information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 15:24









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a finalisé l'acquisition de trois sites de production auprès de Novo Holdings A/S. Cette opération fait suite à la finalisation de l'acquisition par Novo Holdings de Catalent, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat basée dans le New Jersey (États-Unis).



Les trois sites de fabrication sont spécialisés dans le remplissage stérile de médicaments et situés à Anagni (Italie), Bruxelles (Belgique) et Bloomington (Indiana, États-Unis). Les trois sites emploient plus de 3 000 personnes. Selon les termes de l'accord, Novo Nordisk réalise l'acquisition des trois sites de fabrication pour un paiement initial de 11 milliards USD.



' Les trois sites permettront d'accroître notre capacité de production à grande échelle et à grande vitesse, tout en complétant nos importantes expansions en cours de notre chaîne d'approvisionnement interne. Cette acquisition nous permettra d'atteindre un nombre beaucoup plus important de personnes atteintes de maladies chroniques graves ', a déclaré Lars Fruergaard Jørgensen, président-directeur général de Novo Nordisk.





