Novo Nordisk est prêt à lancer le semaglutide oral aux États-Unis en 2026, selon un dirigeant du groupe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Novo Nordisk NOVOb.CO est prêt pour un lancement à part entière du semaglutide oral aux États-Unis en 2026, a déclaré à Reuters mercredi le responsable de la stratégie des produits et du portefeuille.
