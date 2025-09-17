Novo Nordisk est prêt à lancer le semaglutide oral aux États-Unis en 2026, selon un dirigeant du groupe

Novo Nordisk NOVOb.CO est prêt pour un lancement à part entière du semaglutide oral aux États-Unis en 2026, a déclaré à Reuters mercredi le responsable de la stratégie des produits et du portefeuille.