Novo Nordisk est ouvert à renforcer sa cotation à New York, a déclaré son directeur général Doustdar au Financial Times

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Novo Nordisk NOVOb.CO se montre ouvert à l'idée de renforcer sa cotation à New York dans le cadre des efforts visant à accroître la visibilité du laboratoire danois spécialisé dans les médicaments amaigrissants aux États-Unis, a déclaré son directeur général au Financial Times dans une interview publiée mercredi.

« Je vois clairement certains avantages à cela », a déclaré le directeur général Mike Doustdar au journal lorsqu’on lui a demandé si Novo envisagerait une cotation directe à la Bourse de New York, en remplacement des certificats de dépôt américains (ADR) qui permettent actuellement aux investisseurs américains d’accéder à l’action.