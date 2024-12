Novo Nordisk: essai concluant dans la perte de poids information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 12:22









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk fait savoir qu'un essai de phase III a démontré l'efficacité et la sécurité du CagriSema, une combinaison fixe de cagrilintide et de sémaglutide, pour la perte de poids.



Après 68 semaines, CagriSema a permis une perte de poids moyenne de 22,7 %, surpassant le cagrilintide (11,8 %), le sémaglutide (16,1 %) et le placebo (2,3 %).



De plus, 40,4 % des patients ont atteint une perte de poids de 25 % ou plus.

Les effets indésirables, principalement gastro-intestinaux, étaient généralement légers et modérés.



Selon Martin Holst Lange, vice-président exécutif du développement, ces résultats ouvrent la voie à des recherches supplémentaires sur le potentiel du CagriSema.





