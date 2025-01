Novo Nordisk en hausse après les résultats positifs d'un essai sur l'amycrétine

(AOF) - Novo Nordisk (+5,96% à 615,60 couronnes danoises) progresse à la Bourse de Copenhague après avoir annoncé les résultats d'un essai clinique de phase 1b/2a avec l'amycrétine, un agoniste unimoléculaire des récepteurs du GLP-1 et de l'amyline destiné à une administration sous-cutanée hebdomadaire. L'essai porte sur des administrations sous-cutanées hebdomadaires d'amycrétine chez 125 personnes en surpoids ou obèses avec une durée totale de traitement allant jusqu'à 36 semaines. Le critère d'évaluation principal était les événements indésirables liés au traitement.

Les événements indésirables les plus fréquents avec l'amycrétine, ce traitement anti obésité distinct des blockbusters Wegovy et Ozempic, étaient gastro-intestinaux et la grande majorité étaient d'intensité légère à modérée.

Lors de l'évaluation des effets du traitement, si toutes les personnes suivaient le traitement à partir d'un poids corporel moyen de base de 92,7 kg, les personnes traitées à l'amycrétine ont obtenu une perte de poids corporel estimée à 9,7% sous 1,25 mg (20 semaines), 16,2% sous 5 mg (28 semaines) et 22,0% sous 20 mg (36 semaines). Les personnes traitées par placebo ont connu une prise de poids corporelle estimée à 1,9 %, 2,3 % et 2,0 % respectivement.

Sur la base des résultats, Novo Nordisk "prévoit désormais de poursuivre le développement clinique de l'amycrétine chez les adultes en surpoids ou obèses".

