Novo Nordisk en hausse après avoir réduit le prix du Wegovy jusqu'à 33 % en Inde
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent de 5,3 % à 48,39 dollars

** Novo Nordisk réduit le prix de son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, jusqu'à 33 % en Inde, selon un document consulté par Reuters

** La dose la plus élevée de 2,4 mg de Wegovy coûtera désormais 16 400 roupies (186,59 $), contre 24 389,06 roupies auparavant, selon le document envoyé par Novo Nordisk aux distributeurs de médicaments

** Le Wegovy est entré sur le marché indien en juin et rattrape le Mounjaro d'Eli Lilly, dont les ventes ont doublé quelques mois après son lancement en Inde en mars

** Les actions de Lilly ont légèrement augmenté

** En incluant les mouvements de la séance, l'action NVO est en baisse de 44,2 % tandis que celle de LLY a augmenté de 26,9 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

