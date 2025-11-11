Novo Nordisk en hausse après avoir réduit le prix du Wegovy jusqu'à 33 % en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent de 5,3 % à 48,39 dollars

** Novo Nordisk réduit le prix de son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, jusqu'à 33 % en Inde, selon un document consulté par Reuters

** La dose la plus élevée de 2,4 mg de Wegovy coûtera désormais 16 400 roupies (186,59 $), contre 24 389,06 roupies auparavant, selon le document envoyé par Novo Nordisk aux distributeurs de médicaments

** Le Wegovy est entré sur le marché indien en juin et rattrape le Mounjaro d'Eli Lilly, dont les ventes ont doublé quelques mois après son lancement en Inde en mars

** Les actions de Lilly ont légèrement augmenté

** En incluant les mouvements de la séance, l'action NVO est en baisse de 44,2 % tandis que celle de LLY a augmenté de 26,9 % depuis le début de l'année