Novo Nordisk embauche un vétéran de l'industrie pharmaceutique américaine pour faire face à la pression de Donald Trump sur les prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo embauche Miley, un vétéran de l'industrie pharmaceutique américaine, en tant que responsable des affaires mondiales de l'entreprise

Le fabricant danois de médicaments tente de gérer les risques politiques sous l'administration Trump

L'embauche intervient alors que Novo s'efforce de rétablir la confiance des investisseurs

Le nouveau directeur général est en train de restructurer, 9 000 emplois vont être supprimés

par Maggie Fick et Stine Jacobsen

Novo Nordisk

NOVOb.CO a nommé Greg Miley, cadre pharmaceutique américain, au poste de responsable mondial des affaires institutionnelles, alors que le fabricant de médicaments contre l'obésité est confronté à la pression croissante du président américain Donald Trump sur le prix des médicaments. Greg Miley a récemment occupé le poste de premier vice-président des affaires gouvernementales chez le géant pharmaceutique américain AbbVie ABBV.N . Il a publié une déclaration sur sa nomination sur LinkedIn vendredi et Novo Nordisk a partagé la déclaration avec Reuters.

Un porte-parole de Novo a déclaré samedi que Miley rejoindrait la société au début du mois de novembre, pour superviser la communication mondiale et les affaires publiques mondiales. Novo se tourne vers un cadre américain ayant une profonde expérience pharmaceutique aux États-Unis pour aider à gérer les risques politiques sous l'administration Trump aux États-Unis, son plus grand marché.

LA NOUVELLE RECRUE SE CONCENTRERA SUR LES RELATIONS AVEC L'ADMINISTRATION TRUMP Cette nomination intervient alors que le nouveau directeur général Mike Doustdar tente de raviver la confiance des investisseurs par le biais d'une restructuration visant à mieux cibler Novo dans une bataille féroce pour les médicaments contre l'obésité contre son rival américain Eli Lilly LLY.N . La restructuration comprend la suppression de 9 000 emplois, dont 5 000 au Danemark et des licenciements en cours dans plusieurs départements américains . "Dans ce nouveau rôle, je vois un grand potentiel pour renforcer nos efforts en matière de communication mondiale et d'affaires publiques", a écrit Greg Miley sur LinkedIn, ajoutant qu'il s'installerait au Danemark, le marché d'origine de Novo.

La priorité urgente de Miley sera d'améliorer les relations de Novo avec l'administration Trump, a déclaré une source familière avec le sujet qui a parlé sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. D'autres grandes entreprises pharmaceutiques ont engagé des experts en affaires publiques ayant une longue expérience dans les cercles républicains afin de faire face aux pressions de l'administration sur l'industrie , a déclaré vendredi à Reuters une source d'un fabricant européen de médicaments.

TRUMP ANNONCE UNE BAISSE DU PRIX DE L'OZEMPIC AUX ÉTATS-UNIS Les actions de Novo et de Lilly ont chuté vendredi après que Donald Trump a déclaré que le prix du traitement du diabète Ozempic de Novo serait abaissé . Ozempic contient le même ingrédient actif que son médicament pour la perte de poids Wegovy.

Greg Miley a passé les dix dernières années chez AbbVie à Chicago et a été promu il y a deux ans premier vice-président des affaires gouvernementales, selon son profil LinkedIn. Il travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis 2004 et a construit sa carrière chez des fabricants de médicaments américains, notamment en travaillant plus de quatre ans aux affaires publiques chez Abbott et près de cinq ans chez Pfizer.

AbbVie n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Miley n'a pas répondu lorsqu'il a été contacté par Reuters plus tôt dans la journée de vendredi.