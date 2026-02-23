Novo Nordisk-Echec de l'essai comparatif du CagriSema, le titre chute

Novo Nordisk

NOVOb.CO a annoncé lundi que son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, s’est révélé moins efficace que le tirzepatide d’Eli Lilly LLY.N lors d’un essai comparatif direct, un lourd revers dans la course au marché des traitements contre l’obésité.

L’essai visait à démontrer que CagriSema était au moins aussi efficace que le tirzepatide pour réduire le poids, mais cet objectif n’a pas été atteint, a indiqué le laboratoire danois dans un communiqué.

Ce résultat constitue un coup dur pour Novo Nordisk, pionnier des traitements anti-obésité avec son médicament Wegovy, mais qui a perdu des parts de marché sur ce marché lucratif, notamment face à Eli Lilly.

A la Bourse de Copenhague, l'action Novo Nordisk chute de 12,89% vers 10h19 GMT. De son côté, l'action Eli Lilly progressait de 4 % dans les échanges en avant-Bourse à New York.

Novo Nordisk a indiqué que lors de l'essai, le CagriSema avait permis une réduction de 23% du poids corporel sur 84 semaines, contre 25,5% pour le tirzepatide d'Eli Lilly.

Les résultats montrent que le traitement de nouvelle génération de Novo Nordisk entraîne une perte de poids moindre que celle du médicament d’Eli Lilly, commercialisé sous les marques Zepbound et Mounjaro.

D’autres essais sont en cours pour évaluer le potentiel complet de CagriSema, notamment via des combinaisons à doses plus élevées, précise Novo Nordisk.

