Novo Nordisk dévisse après les résultats décevants de son produit amaigrissant CagriSema

(AOF) - Novo Nordisk (-22,90% à 573,00 couronnes danoises) dévisse à la Bourse de Copenhague après que les résultats de son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, sont jugés inférieurs aux attentes. Le groupe danois rapporte que ce produit, successeur potentiel du Wegovy, a amené une perte de poids de 22,7%, contre 25 % attendus, dans l'essai clinique Redefine 1. CagriSema est une injection hebdomadaire qui combine le sémaglutide, ingrédient actif de Wegovy, avec une autre molécule, le cagrilintide.

Le laboratoire souligne cependant que l'essai a atteint son critère d'évaluation principal en démontrant une perte de poids statistiquement significative et supérieure au placebo sur 68 semaines. Les effets indésirables les plus fréquents étaient gastro-intestinaux, et la grande majorité étaient légers à modérés et diminuaient avec le temps.

Les résultats du deuxième essai pivot de phase 3, Redefine 2, chez les adultes atteints de diabète de type 2, d'obésité ou de surpoids, sont attendus au cours du premier semestre 2025.

Principal concurrent de Novo Nordisk sur ce marché des médicaments pour la perte de poids, l'Américain Eli Lilly est attendu en hausse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street.

AOF - EN SAVOIR PLUS