 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 084,19
+0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk dépose une nouvelle demande à la FDA pour Wegovy
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 14:20

Novo Nordisk annonce la soumission d'une demande supplémentaire de nouveau médicament (sNDA) à la FDA des Etats-Unis pour une dose plus élevée d'injection de Wegovy (sémaglutide 7,2 mg), pour la gestion chronique du poids chez les adultes obèses.

Cette demande comprend des données issues de l'essai de phase 3 STEP UP, selon laquelle les adultes obèses prenant du sémaglutide 7,2 mg comme indiqué ont perdu en moyenne 20,7% de leur poids corporel, d'après le laboratoire danois.

Le dossier sera examiné dans le cadre du projet pilote de Certificat de Priorité Nationale du Commissaire (CNPV) de la FDA, qui accélère l'examen des produits répondant aux principales priorités nationales de santé.

Si elle est approuvée, l'injection expérimentale de sémaglutide 7,2 mg, à utiliser en complément d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue, offrirait l'option d'une dose plus élevée pour un potentiel de perte de poids accru chez les adultes obèses.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank