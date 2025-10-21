 Aller au contenu principal
Novo Nordisk-Démission du président et de six autres membres du conseil d'administration
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 14:34

Novo Nordisk

NOVOb.CO a déclaré mardi que son président, Helge Lund, et six autres membres du conseil d'administration démissionneraient lors de l'assemblée générale extraordinaire prévue le 14 novembre.

Le fabricant du Wegovy avait évincé son directeur général, Lars Fruergaard Jorgensen, en mai, par crainte de perdre son avantage sur le marché très concurrentiel des médicaments contre l'obésité.

"Après un dialogue avec la Fondation Novo Nordisk concernant la future composition du conseil d'administration, il n'a pas été possible de parvenir à un accord commun", a déclaré Helge Lund dans un communiqué.

(Rédigé par Stine Jacobsen, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

