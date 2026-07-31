Novo Nordisk chute après l'échec d'un essai clinique

Novo Nordisk chute lourdement à la Bourse de Copenhague (-9,40%, à 300,05 couronnes danoises). Le laboratoire danois a essuyé un revers stratégique dans la recherche cardiovasculaire après la publication de résultats décevants d'une étude clinique de phase 3, évaluant le Ziltivekimab chez des patients souffrant de maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, de maladie rénale chronique et d'inflammation.

Si la molécule a bien produit l'effet biologique escompté en réduisant les marqueurs d'inflammation, cette baisse ne s'est pas traduite par une réduction des événements cardiovasculaires majeurs (MACE : décès cardiovasculaires, crises cardiaques ou AVC non mortels) par rapport au placebo.

Sur le plan financier, cet échec ne remet pas en cause les objectifs de Novo Nordisk. Le laboratoire a confirmé ses objectifs annuels.