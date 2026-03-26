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Novo Nordisk choisit le directeur général de Mars comme observateur au conseil d'administration
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 15:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé jeudi qu'il nommerait Poul Weihrauch, directeur général du chocolatier Mars, en tant qu'observateur à son conseil d'administration, alors que le fabricant de médicaments tente de reprendre pied sur le marché concurrentiel de l'obésité aux Etats-Unis.

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