Novo Nordisk choisit le directeur général de Mars comme observateur au conseil d'administration

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Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé jeudi qu'il nommerait Poul Weihrauch, directeur général du chocolatier Mars, en tant qu'observateur à son conseil d'administration, alors que le fabricant de médicaments tente de reprendre pied sur le marché concurrentiel de l'obésité aux Etats-Unis.