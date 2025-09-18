 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 855,39
+0,88%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novo Nordisk bondit après la réaction positive des investisseurs à la conférence médicale de Vienne
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 15:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions cotées en bourse du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO NVO.N augmentent de 7,8 % à 62,72 $ avant l'ouverture du marché

** Les investisseurs sont devenus plus positifs sur les perspectives de Novo suite à une conférence sur le diabète qui s'est tenue à Vienne cette semaine

** La société a déclaré le 10 septembre qu'elle supprimerait 9 000 emplois dans le but de réduire les coûts et de faire face à la concurrence intense du rival américain Eli Lilly LLY.N .

** En juillet, la société a également nommé Maziar Mike Doustdar comme nouveau directeur général à compter du 7 août

** Novo n'a pas dévoilé de données révolutionnaires lors de la conférence de l'Association européenne pour l'étude du diabète, mais la société "change d'orientation commerciale" sous la direction de Maziar Mike Doustdar, a déclaré Barclays dans une note de recherche

** L'action a baissé de 32,3 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
760,310 USD NYSE 0,00%
NORDISK SP ADR-B
58,200 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank