Novo Nordisk bondit après la réaction positive des investisseurs à la conférence médicale de Vienne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Les actions cotées en bourse du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO NVO.N augmentent de 7,8 % à 62,72 $ avant l'ouverture du marché

** Les investisseurs sont devenus plus positifs sur les perspectives de Novo suite à une conférence sur le diabète qui s'est tenue à Vienne cette semaine

** La société a déclaré le 10 septembre qu'elle supprimerait 9 000 emplois dans le but de réduire les coûts et de faire face à la concurrence intense du rival américain Eli Lilly LLY.N .

** En juillet, la société a également nommé Maziar Mike Doustdar comme nouveau directeur général à compter du 7 août

** Novo n'a pas dévoilé de données révolutionnaires lors de la conférence de l'Association européenne pour l'étude du diabète, mais la société "change d'orientation commerciale" sous la direction de Maziar Mike Doustdar, a déclaré Barclays dans une note de recherche

** L'action a baissé de 32,3 % depuis le début de l'année.