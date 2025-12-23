Novo Nordisk bondit après avoir obtenu l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule amaigrissante aux États-Unis

22 décembre - ** Les actions cotées en bourse du fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO augmentent de plus de 11,4 % à 53,61 dollars dans les échanges après bourse ** La Food and Drug Administration américaine a approuvé la pilule amaigrissante de Novo Nordisk

** La pilule sera vendue sous la marque Wegovy et lancée aux États-Unis le mois prochain

** Elle pourrait ouvrir la porte à des dizaines de millions de patients inexploités sur un marché mondial dont la valeur devrait atteindre 150 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie

** Jusqu'à la dernière clôture, NVO avait chuté de 44 % depuis le début de l'année