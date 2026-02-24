Novo Nordisk baisse ses prix aux Etats-Unis, Goldman Sachs réagit à l'échec d'hier
Le lourd repli d'hier est lié à l'échec d'une étude qui n'a pas atteint son principal critère d'évaluation, à savoir la non-infériorité du produit CagriSema de Novo Nordisk face au Tirzépatide de son concurrent Eli Lilly. Après 84 semaines de traitements, une perte de poids de 23% a été observée chez les patients traités par le CagriSema, contre 25,5% pour les personnes qui ont reçu le Tirzépatide.
Dans une note, Goldman Sachs relève que les attentes des investisseurs étaient faibles quant aux résultats de cette étude comparative entre les deux produits. La banque d'investissement américaine précise que Novo Nordisk prévoit d'explorer des doses plus élevées de son CagriSema avec un essai de phase 3 prévu au second semestre 2026, mais que la réaction du titre de la veille est cohérente.
Pour les analystes, le lancement du Wegovy en comprimé est désormais encore plus crucial, car le transfert des volumes vers le marché oral pourrait être avantageux, Novo Nordisk ayant un profil plus compétitif sur la perte de poids.
Goldman Sachs a décidé de maintenir sa recommandation à l'achat sur le titre du laboratoire danois, en visant 400 couronnes danoises, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 63,7%. Les analystes relèvent toutefois plusieurs risques à la baisse : des risques cliniques en cas d'échec du développement du CagriSema ou de l'Amycrétine, une augmentation de la capacité de production plus lente que prévu pour Wegovy/Ozempic, des données concurrentes plus fortes que prévu, notamment sur les molécules orales et une pression sur les prix plus profonde et prolongée.
Novo Nordisk baisse ses prix de 50% aux Etats-Unis à partir de 2027
Ce dernier point est particulièrement important car justement, au lendemain de l'échec de l'étude comparant le CagriSema et le Tirzépatide, Novo Nordisk a dévoilé des baisses de prix significatives pour ses produits aux Etats-Unis.
A partir du 1er janvier 2027, la société abaissera le prix catalogue, ou coût d'acquisition de gros, de l'injection Wegovy 2,4mg et des comprimés 25mg, de l'injection Ozempic 0,5/1/2mg ainsi que des comprimés Rybelsus 7 ou 14mg à 675 dollars. Cela représente des réductions d'environ 50% par rapport au prix catalogue actuel.
La société, via Jamey Millar, vice-président exécutif des opérations américaines, a expliqué qu' " abaisser le prix catalogue de Wegovy et d'Ozempic est la meilleure approche pour répondre à l'opportunité sans précédent d'aider plus de 100 millions de personnes souffrant d'obésité et plus de 35 millions de personnes atteintes de diabète de type 2 aux Etats-Unis. Les payeurs privés et publics, ainsi que les patients, réclament un accès aux soins et des prix catalogue plus bas ".
Cette stratégie peut paraître contre-intuitive pour les profits de Novo Nordisk, sauf qu'aux Etats-Unis, le système de fixation des prix des médicaments n'est pas particulièrement clair, et il y a une grosse différence entre le prix affiché et le prix réel.
Le prix catalogue, celui que Novo Nordisk a décidé d'abaisser d'environ 50% sur ses produits, est le prix vu par les patients qui n'ont pas d'assurance ou qui dispose d'une franchise élevée. De l'autre côté, il y a le prix net, celui que Novo Nordisk par exemple va encaisser réellement après avoir effectué des remises aux intermédiaires appelés PBM (Pharmacy Benefit Managers). Ce sont ces PBM qui décident si un médicament est remboursé par une assurance, et pour être sur leur liste, ils exigent des rabais massifs de la part des laboratoires.
Pour Novo Nordisk, en baissant le prix catalogue, le risque est que sa marge de manoeuvre diminue pour offrir des rabais aux PBM. Si ces derniers gagnent moins d'argent sur ces rabais, ils pourraient être tentés de moins bien rembourser le médicament.
Avec cette stratégie, Novo Nordisk place Eli Lilly, son principal concurrent, dans une position inconfortable. Soit l'Américain baisse aussi ses prix, ce qui aura un impact sur ses propres marges bénéficiaires, soit il garde des prix élevés et passe pour le " méchant " aux yeux des patients et des autorités.
Novo Nordisk mise sur le fait que la baisse du prix catalogue soit compensée par une explosion du nombre de patients traitables.
