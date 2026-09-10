Novo Nordisk annonce que Wegovy a été autorisé en Chine pour le traitement du MASH

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information fournie par Boursorama avec AFP•10.09.2026•11:16•
Le groupe minier français Eramet a annoncé jeudi le "redémarrage des opérations minières" de la très importante mine de nickel de Weda Bay en Indonésie, dont il est actionnaire majoritaire, mais sans pouvoir évaluer à ce stade ses volumes de ventes pour 2026. L'annonce ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•10.09.2026•11:05•
La production industrielle est restée atone en Italie au mois de juillet (+0% sur un an), la hausse de la production d'énergie et de médicaments compensant une baisse des autres secteurs, selon l'estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques ...
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(Actualisé avec Meta Platforms) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,03% pour
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