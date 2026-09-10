Novo Nordisk annonce que Wegovy a été autorisé en Chine pour le traitement du MASH

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Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé jeudi que Wegovy avait été autorisé en Chine en tant que premier et unique agoniste du récepteur du GLP-1 (GLP-1 RA) destiné au traitement du MASH.