Novo Nordisk annonce que Wegovy a été autorisé en Chine pour le traitement de la maladie hépatique MASH

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire issu du paragraphe 2)

La société danoise Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé jeudi que son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, avait été approuvé en Chine en tant que premier médicament de la classe des agonistes du GLP-1 (GLP-1 RA) pour le traitement de la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique (MASH).

“Les données relatives aux bienfaits pour la santé hépatique viennent élargir les preuves déjà établies concernant Wegovy, qui vont de la gestion du poids et de la santé cardiovasculaire à la santé hépatique, renforçant ainsi son rôle dans la prise en charge globale de l'obésité et de ses complications”, a-t-elle indiqué dans un communiqué.