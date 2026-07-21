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Novo Nordisk annonce qu'elle poursuit Eli Lilly en justice, l'accusant de publicité mensongère
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick

Novo Nordisk NOVOb.CO a annoncé mardi avoir engagé une action en justice contre son concurrent Eli Lilly LLY.N devant un tribunal fédéral américain, accusant le laboratoire pharmaceutique américain de publicité mensongère en affirmant que ses médicaments amaigrissants étaient plus efficaces que ceux de Novo.

La société danoise a indiqué avoir déposé plainte devant le tribunal fédéral du New Jersey, alléguant que Lilly avait enfreint les lois fédérales et étatiques relatives à la publicité mensongère et à la concurrence déloyale, notamment le Lanham Act, par le biais de campagnes publicitaires menées à l'échelle nationale pour le médicament contre l'obésité Zepbound et le traitement contre le diabète Mounjaro.

Novo reproche à Lilly d’avoir comparé les doses maximales autorisées de ses médicaments à des doses plus faibles des produits Wegovy et Ozempic de Novo, tout en omettant de mentionner des versions plus récentes à dosage plus élevé qui, selon Novo, permettent une perte de poids plus importante.

Novo a indiqué qu’elle demandait une ordonnance judiciaire obligeant Lilly à retirer les publicités et à mener une campagne publicitaire rectificative. Elle a ajouté qu’elle comptait demander une injonction préliminaire si Lilly ne retirait pas volontairement les publicités.

Novo a indiqué avoir adressé à Lilly une lettre de mise en demeure en avril, après que les États-Unis eurent approuvé une dose de 7,2 milligrammes de Wegovy. Lilly n’a pas répondu à cette lettre, a déclaré à Reuters John Kuckelman, directeur juridique de Novo, ajoutant que la société avait au contraire inséré dans ses publicités ce qu’il a qualifié de mention de mise en garde insuffisante.

M. Kuckelman a expliqué que les publicités de Lilly comparent les résultats de perte de poids d’environ 50 livres pour le Zepbound à ceux d’environ 33 livres pour le Wegovy, alors qu’aucun essai comparatif direct n’a mis en parallèle les doses maximales autorisées de ces médicaments. Il a précisé que des essais distincts de phase avancée portant sur les doses maximales avaient montré une perte de poids moyenne d’environ 48 livres pour le Zepbound et de 47 livres pour le Wegovy.

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ELI LILLY & CO
1 146,370 USD NYSE -2,76%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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