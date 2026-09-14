Novo Nordisk adopte le nouveau nom « Novo » et annonce une réorientation culturelle

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14 septembre - Novo Nordisk NOVOb.CO change son nom courant pour « Novo » et adopte une nouvelle approche en matière de culture d'entreprise, alors qu'il cherche à regagner du terrain dans la course effrénée aux médicaments contre l'obésité, a annoncé lundi le laboratoire pharmaceutique danois.

* Novo, qui devrait dévoiler les détails de sa stratégie commerciale lors d’une journée dédiée aux marchés financiers le 21 septembre, conservera « Novo Nordisk A/S » comme raison sociale.

* La société a présenté lundi une nouvelle stratégie culturelle baptisée « The Novo Way », articulée autour de quatre principes: l’orientation client, la compétitivité, la clarté, ainsi que l’attention et l’intégrité.

* Cette initiative intervient alors que l’entreprise est confrontée à une concurrence féroce de la part de son rival Eli Lilly, fabricant de médicaments amaigrissants, à la pression des investisseurs pour qu’elle propose de nouveaux médicaments phares, ainsi qu’à des revers dans son pipeline de médicaments.

* Les actions de la société cotées à Copenhague ont chuté de près de 15 % cette année, alors même que son GLP-1 oral devance Eli Lilly de plusieurs centaines de milliers d’ordonnances par semaine aux États-Unis, selon les données IQVIA fournies par un analyste.

* Les résultats commerciaux ont été éclipsés par des problèmes liés au pipeline de développement, couronnés par la décision prise la semaine dernière d’abandonner deux essais cliniques de phase avancée pour son médicament expérimental contre les maladies cardiaques, le ziltivekimab.