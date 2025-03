Novo Nordisk: accord de licence avec United Biotechnology information fournie par Cercle Finance • 24/03/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk fait part d'un accord de licence exclusif avec United Biotechnology, filiale du chinois The United Laboratories, pour UBT251, un triple agoniste des récepteurs pour GLP-1, GIP et le glucagon pour le traitement de l'obésité, du diabète de type 2 et d'autres maladies.



En vertu de l'accord, le laboratoire danois obtiendra les droits mondiaux exclusifs (hors Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taïwan) pour développer, fabriquer et commercialiser ce produit en phase précoce de développement clinique.



United Biotechnology est éligible à recevoir un paiement initial de 200 millions de dollars et des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre 1,8 milliard de la part de Novo Nordisk, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes en dehors de la Chine.





