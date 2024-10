Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novo Nordisk: a reçu un avis positif de l'Agence européenne information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 12:15









(CercleFinance.com) - Novo Nordisk a annoncé que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis positif, recommandant l'approbation d'Alhemo ® (concizumab) comme premier traitement prophylactique sous-cutané à administration quotidienne unique pour les personnes âgées de 12 ans ou plus atteintes d'hémophilie A ou B avec inhibiteurs.



L'hémophilie est un trouble rare de la coagulation qui altère la capacité du corps à produire des caillots sanguins, un processus nécessaire pour arrêter le saignement.



Actuellement, on estime que jusqu'à 30 % des personnes atteintes d'hémophilie A sévère développent des inhibiteurs et que 5 à 10 % des personnes atteintes d'hémophilie B sévère développent des inhibiteurs.



' S'il est approuvé, Alhemo® constituerait un ajout important à notre portefeuille croissant de médicaments contre l'hémophilie, car il offre le potentiel d'une prophylaxie quotidienne pour prévenir les saignements chez les personnes atteintes d'hémophilie qui ont développé la complication des inhibiteurs' a déclaré Stephanie Seremetis, médecin-chef du département hémophilie chez Novo Nordisk.





