Novo, le fabricant de Wegovy, est appelé à définir une stratégie allant au-delà des médicaments amaigrissants

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* Les investisseurs et les analystes exhortent Novo à fixer des objectifs à moyen terme et à définir une feuille de route au-delà du sémaglutide

* Certains préconisent des acquisitions en dehors des domaines de l’obésité et du diabète pour faire face à l’expiration imminente des brevets

* Les analystes estiment que le comprimé Wegovy n’offre qu’un soulagement temporaire et exhortent Novo à privilégier le zenagamtide plutôt que le CagriSema

par Patrick Wingrove

LONDRES, 21 septembre - Mike Doustdar, directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , fabricant du Wegovy, sera soumis lundi à des pressions pour présenter sa stratégie face à son rival américain Eli Lilly LLY.N et expliquer comment il compte stimuler la croissance de l'entreprise au-delà de ce médicament phare destiné à la perte de poids.

Novo a surfé sur une vague de demande après le lancement de Wegovy en 2021, ce qui lui a permis de devenir la société cotée la plus valorisée d’Europe en 2023, avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars.

Cependant, le cours de l’action de Novo a chuté de plus de 70 % depuis son pic, tandis que celui de Lilly a grimpé en flèche. Les ventes du Zepbound, le traitement concurrent du laboratoire américain, devraient dépasser celles du Wegovy de plus de 7 milliards de dollars cette année, selon les données de LSEG.

Aujourd’hui, après des revers lors des essais cliniques et à l’approche de l’expiration, au début des années 2030, des brevets du sémaglutide – le principe actif commun à Wegovy et à son médicament jumeau contre le diabète, Ozempic –, les investisseurs souhaitent obtenir des éclaircissements sur la feuille de route de Novo, notamment en ce qui concerne les nouveaux axes de croissance.

« Ils devraient redoubler d’efforts pour se doter d’un troisième pilier… car dans les domaines du diabète et de l’obésité, ils ne trouveront pas suffisamment d’opportunités de croissance », a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, qui détient des actions à la fois chez Novo et chez Lilly.

Novo devrait se diversifier dans des domaines thérapeutiques tels que les maladies cardiovasculaires ou les maladies rares, a ajouté M. Manns.

Novo n’a pas souhaité faire de commentaire.

UNE « TÂCHE DIFFICILE » POUR CONVAINCRE LES INVESTISSEURS

M. Doustdar, nommé il y a un peu plus d’un an, s’est attaché à réduire les coûts, à supprimer les programmes cliniques à la traîne ou sans issue, et à rechercher des acquisitions et des partenariats ciblés afin de reconstituer un pipeline de produits en phase avancée qui s’amenuisait.

Si le lancement du comprimé Wegovy a donné un élan à l’entreprise en début d’année, Novo a subi un revers majeur après avoir interrompu les essais cliniques de son médicament cardiaque expérimental, le ziltivekimab. Cela a renforcé les inquiétudes concernant la croissance à long terme des ventes de Novo, alors que la protection par brevet touche à sa fin, ont déclaré quatre analystes et investisseurs.

« Ce sera en réalité une tâche très difficile de convaincre le marché que l’entreprise est en très bonne santé, en raison de la concurrence de Lilly, de la pression sur les prix, mais aussi de l’expiration du brevet du sémaglutide au début de la prochaine décennie », a déclaré Soren Lontoft Hansen, analyste chez Sydbank.

UNE ANNÉE DIFFICILE

En août, Novo a revu à la hausse ses objectifs de croissance du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation, les portant à une fourchette comprise entre 0 % et -6 % à taux de change constants par rapport à 2025, contre une fourchette précédente allant de -4 % à -12 %.

Mais ses actions ont chuté en février à la suite d’un revers essuyé lors d’un essai clinique du CagriSema, un médicament de nouvelle génération contre l’obésité qui représentait son grand espoir de prendre la relève du Wegovy et de rester dans la course face à Lilly sur le marché de la perte de poids, dont la valeur est estimée à 100 milliards de dollars, voire plus, d’ici le début des années 2030.

Un investisseur a déclaré qu’il souhaitait que Novo rompe avec ses pratiques récentes et présente des objectifs financiers concrets à moyen terme, citant en exemple des concurrents européens tels qu’AstraZeneca AZN.L , qui prévoit un chiffre d’affaires annuel du groupe de 80 milliards de dollars d’ici 2030.

Les analystes ont déclaré souhaiter une feuille de route plus claire pour faire face à la concurrence croissante des médicaments expérimentaux contre l’obésité développés par AstraZeneca et d’autres acteurs, ainsi qu’à l’expiration imminente du brevet du sémaglutide au début de la prochaine décennie.

À court terme, Novo peut s’appuyer sur son comprimé Wegovy, qui conserve une longueur d’avance sur le Foundayo de Lilly, même si les analystes ont averti que ce traitement à base de sémaglutide n’offrait encore qu’une protection temporaire avant l’expiration des brevets.

Le pipeline de Novo en phase avancée étant clairsemé à l’approche des résultats d’essais cliniques clés prévus l’année prochaine, les analystes et les investisseurs ont déclaré s’attendre à ce que la direction manifeste un intérêt accru pour des acquisitions complémentaires ou des accords de licence, avertissant que la recherche et le développement internes ne suffiraient pas à eux seuls à combler le déficit de chiffre d’affaires qui se profile.

Karen Andersen, analyste chez Morningstar, a déclaré que Novo devrait se concentrer davantage sur le zenagamtide, un candidat prometteur en début de pipeline, plutôt que de continuer à investir massivement dans CagriSema.

« Ils ont absolument besoin de faire une acquisition – je ne pense pas qu’ils aient suffisamment de moyens pour y parvenir seuls. Je ne suis pas très favorable à l’idée de miser encore plus fort sur l’obésité… ils devraient acquérir une entreprise active dans d’autres pathologies », a déclaré Manns.

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