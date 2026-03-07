Novo et Hims résolvent leur différend et vendront ensemble des médicaments contre l'obésité, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk
NOVOb.CO prévoit de vendre ses médicaments amaigrissants sur la plateforme de Hims & Hers Health HIMS.N , mettant ainsi fin à un différend entre les deux sociétés qui s'est transformé en bataille juridique le mois dernier, a rapporté Bloomberg News vendredi.
Novo et Hims prévoient d'annoncer un nouveau partenariat dès lundi, selon le rapport, citant une personne familière avec le sujet.
