Novo et Hims résolvent leur différend et vendront ensemble des médicaments contre l'obésité, selon Bloomberg News

Le fabricant de Wegovy Novo Nordisk

NOVOb.CO prévoit de vendre ses médicaments amaigrissants sur la plateforme de Hims & Hers Health HIMS.N , mettant ainsi fin à un différend entre les deux sociétés qui s'est transformé en bataille juridique le mois dernier, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Novo et Hims prévoient d'annoncer un nouveau partenariat dès lundi, selon le rapport, citant une personne familière avec le sujet.