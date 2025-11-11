Novo augmente après les commentaires de JPMorgan et un rapport de Reuters sur les réductions de prix de Wegovy India

(Mises à jour)

11 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments danois Novo Nordisk NOVOb.CO cotées aux Etats-Unis augmentent de 5,8 % à 48,60 dollars

** Deux traders disent que Novo est soutenu par les commentaires optimistes de la maison de courtage JPMorgan, qui affirme que l'action est attrayante après la faiblesse récente et souligne les catalyseurs potentiels à venir

** Séparément, Novo réduit le prix de son médicament phare pour la perte de poids, Wegovy, jusqu'à 33% en Inde, selon un document vu par Reuters

** La dose la plus élevée de 2,4 mg de Wegovy coûtera désormais 16 400 roupies ($186,59), contre 24 389,06 roupies auparavant, selon le document envoyé par Novo aux distributeurs de médicaments

** Le Wegovy est entré sur le marché indien en juin et rattrape le Mounjaro d'Eli Lilly, dont les ventes ont doublé quelques mois après son lancement en Inde en mars

** Les actions de Lilly ont augmenté de 1,8 % à 984,65 $

** En incluant les mouvements de la séance, NVO a baissé de 43,4% tandis que LLY a augmenté de27,3% depuis le début de l'année