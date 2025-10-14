Novavax chute alors que son principal investisseur demande sa vente en raison du mauvais déploiement de son vaccin contre la COVID-19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax NVAX.O chutent de 1,3 % à 8,51 $ avant la mise sur le marché

** Shah Capital, le deuxième actionnaire de NVAX, estime que Novavax devrait être vendue à une société pharmaceutique plus importante

** Dans une lettre transmise à Reuters, Shah déclare que le déploiement du vaccin contre la COVID-19 de Novavax a déçu pour la troisième année consécutive

** Nuvaxovid, le vaccin COVID à base de protéines de NVAX, n'a pris que 2% de part de marché la saison dernière - Shah Capital

** Novavax n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Shah considère Sanofi, Merck, GSK, AstraZeneca comme des acheteurs potentiels, mais ne les a pas contactés

** Novavax a actuellement une valorisation boursière d'environ 1,35 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~7 % depuis le début de l'année