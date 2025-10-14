 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,29
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novavax chute alors que son principal investisseur demande sa vente en raison du mauvais déploiement de son vaccin contre la COVID-19
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 octobre - ** Les actions du fabricant de vaccins Novavax NVAX.O chutent de 1,3 % à 8,51 $ avant la mise sur le marché

** Shah Capital, le deuxième actionnaire de NVAX, estime que Novavax devrait être vendue à une société pharmaceutique plus importante

** Dans une lettre transmise à Reuters, Shah déclare que le déploiement du vaccin contre la COVID-19 de Novavax a déçu pour la troisième année consécutive

** Nuvaxovid, le vaccin COVID à base de protéines de NVAX, n'a pris que 2% de part de marché la saison dernière - Shah Capital

** Novavax n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Shah considère Sanofi, Merck, GSK, AstraZeneca comme des acheteurs potentiels, mais ne les a pas contactés

** Novavax a actuellement une valorisation boursière d'environ 1,35 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MERCK
84,130 USD NYSE -0,66%
MODERNA
27,7200 USD NASDAQ +5,60%
NOVAVAX
8,9100 USD NASDAQ +0,22%
PFIZER
24,400 USD NYSE -0,51%
SANOFI
84,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank