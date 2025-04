Novavax: Charles Newton rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 15:30









(CercleFinance.com) - Novavax annonce la nomination de Charles Newton au sein du conseil d'administration où il siégera en tant que directeur indépendant.



Fort d'une vaste expérience dans les marchés publics et la banque d'investissement dans le secteur de la santé, Charles Newton apportera son expertise en finance d'entreprise et marchés de capitaux à Novavax.



Actuellement directeur financier de Lyell Immunopharma, Charles Newton a occupé des postes de direction dans la banque d'investissement chez Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse et Morgan Stanley.



Il siège également aux conseils d'administration de Coherus BioSciences et de 2seventy bio, Inc.





