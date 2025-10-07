Novavax a transféré à Sanofi l'autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre la Covid-19

(AOF) - Novavax a annoncé la finalisation du transfert de l’autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre la Covid-19 à Sanofi dans l’Union européenne. Partant, le laboratoire français va assumer l’entière responsabilité des activités commerciales et réglementaires dans l’Union européenne et s’est acquitté d’un paiement d’étape de 25 millions de dollars à son partenaire. Sanofi devra ensuite payer 75 millions de dollars à Novavax à l’issue du transfert de technologie du procédé de fabrication de ce vaccin.

D'autres paiements d'étapes et redevances pourraient ensuite avoir lieu, notamment après la création de produits combinés utilisant l'adjuvant Matrix-M de Novavax.