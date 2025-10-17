Pékin reçoit les patrons américains d'Apple et Blackstone

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Des ministres chinois ont reçu cette semaine les patrons du géant technologique californien Apple , Tim Cook, et du fonds d'investissement américain Blackstone, Stephen Schwarzman, en pleine escalade commerciale sino-américaine.

Les officiels chinois ont mis à profit ces rencontres pour affirmer l'importance des investissements américains en Chine et la nécessité de régler par la discussion les différends en cours entre Pékin et Washington.

Les tensions sino-américaines sont remontées ces dernières semaines, autour des nouveaux contrôles de Pékin sur les exportations liées aux terres rares, des droits de douane ou des redevances portuaires que s'imposent les deux pays.

Dans ce contexte, Tim Cook, habitué des voyages en Chine où sont fabriqués une grande partie des produits Apple, a été reçu jeudi par le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, selon un communiqué officiel.

Le ministre a estimé que Pékin et Washington devaient "rechercher des solutions via la consultation et le dialogue sur un pied d'égalité". Il a également exprimé son souhait qu'Apple "intensifie ses investissements" en Chine.

D'après le communiqué, Tim Cook a jugé "essentielles" de bonnes relations économiques sino-américaines.

Le patron d'Apple avait rencontré dans la journée le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, principal négociateur de Pékin pour les questions commerciales.

Tim Cook était à la tête d'un groupe de représentants du comité consultatif de l'Ecole d'économie et de gestion de l'université Tsinghua de Pékin, d'après l'agence officielle Chine nouvelle.

He Lifeng, dans son adresse à l'assemblée et sans mentionner les Etats-Unis, a indiqué que la Chine était "disposée à approfondir la coopération mutuellement avantageuse avec les pays du monde entier".

Tim Cook s'est entretenu mercredi avec le ministre chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, Li Lecheng.

Stephen Schwarzman a quant à lui été reçu jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, selon un communiqué publié par la diplomatie chinoise.

"Les relations sino-américaines sont aujourd'hui les relations bilatérales les plus importantes au monde", a indiqué M. Wang à son hôte.

"Un découplage ou une rupture des chaînes industrielles et d'approvisionnement ne sont pas des choix réalistes ou rationnels, et l'opposition et la confrontation ne fera que nuire aux deux parties", a-t-il souligné.

Selon le communiqué, M. Schwarzman a exprimé l'espoir que la Chine et les Etats-Unis "dissiperont les malentendus".