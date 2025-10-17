L'Europe vue dans le rouge avec les inquiétudes sur les banques régionales US

Le Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, au terme d'une première semaine de résultats d'entreprises chargée, alors que les investisseurs s'inquiètent de possibles tensions sur le crédit aux Etats-Unis après que les banques régionales américaines ont montré des signes de faiblesse.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,56% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 1,23% pour le Dax à Francfort, de 0,98% pour le FTSE à Londres et de 1,05% pour le Stoxx 600.

Au lancement de la saison des résultats au troisième trimestre et alors qu'ils analysent une première volée de rapports financiers d'entreprises, plusieurs sujets préoccupent vendredi les investisseurs.

Jeudi, la banque régionale Zions Bancorporation a vu son titre plonger de 13% après avoir annoncé des pertes inattendues dans sa division californienne, ce qui a alimenté la méfiance des investisseurs, dans un contexte d'incertitude économique avec des taux d'intérêt encore relativement élevés.

De son côté, Western Alliance a dit avoir engagé des poursuites en justice contre l'un de ses emprunteurs, que la banque accuse de fraude, entraînant un recul de 10,8% en séance.

"Même si les problèmes récents rencontrés par ces deux prêteurs semblent bien maîtrisés, il n'y a souvent pas de fumée sans feu, et les mesures prises pour remédier à la crise de 2023 ont créé un terrain propice à une nouvelle crise bancaire", estime Tony Sycamore, analyste chez IG.

Les investisseurs partent du principe que la Réserve fédérale américaine (Fed) viendra à la rescousse, car c'est bien sûr ce qu'elle fera. Mais réduire les taux alors que l'inflation est à 3% et que l'impact des droits de douane commence seulement à se faire sentir pourrait n'être qu'un avant-goût de ce qui arrivera lorsque Donald Trump nommera son propre président de la Fed.

Sur le front commercial, la Chine a accusé jeudi les États-Unis d'alimenter la panique au sujet de sa politique de contrôle en matière de terres rares, rejetant l'appel de Washington à lever ses restrictions.

En ce qui concerne la géopolitique, le locataire de la Maison blanche a déclaré jeudi être convenu, lors d'un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine, d'organiser un nouveau sommet pour discuter d'une fin à la guerre en Ukraine, une annonce inattendue effectuée avant la visite à Washington du président ukrainien Volodimir Zelensky, qui faisait craindre à Moscou un soutien américain accru à Kyiv.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les signes de faiblesse des banques régionales ayant alimenté les craintes des investisseurs, déjà préoccupés par le regain des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,65% à 45.952,24 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 0,63% à 6.629,07 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,47% à 22.562,54 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo baisse de 1,4%, les valeurs financières reculant dans le sillage des banques régionales américaines, tandis que le raffermissement du yen pèse également sur le moral des investisseurs.

Les actions chinoises chutent aussi, enregistrant leur plus forte baisse hebdomadaire en 10 semaines, alors que la prudence face aux incertitudes commerciales et les prises de bénéfices sur les actions liées à l'intelligence artificielle ont pesé sur le moral des investisseurs à l'approche d'une réunion importante des dirigeants la semaine prochaine.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,1% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,33%.

La Bourse de Hong Kong recule de 1,6%.

TAUX

Les rendements américains sont en baisse vendredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,2 points de base à 3,9438%. Le deux ans abandonne 3,1 points de base à 3,3946%.

CHANGES

Le dollar reste en baisse vendredi, les tensions commerciales mondiales et les signes de faiblesse de l'économie américaine ayant renforcé les arguments en faveur de nouvelles baisses de taux par la Fed.

Le dollar perd 0,20% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,22% à 1,1713 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole baissent légèrement vendredi, se dirigeant vers une perte hebdomadaire, dans un contexte d'incertitude quant à l'approvisionnement énergétique mondial après que le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine ont convenu de se rencontrer en Hongrie pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine.

Le Brent perd 0,26% à 60,90 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,28% à 57,30 dollars.

MÉTAUX

L'or a atteint vendredi un nouveau sommet à plus de 4.300 dollars l'once et s'apprêtait à connaître sa meilleure semaine depuis cinq ans, les signes de faiblesse des banques régionales américaines, les tensions commerciales mondiales et les anticipations de nouvelles baisses de taux ayant incité les investisseurs à se tourner vers ce métal refuge.

L'or au comptant avance de 0,96% à 4.366,89 dollars l'once vers 05h03 GMT.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Indice des prix à la septembre +0,1% +0,1%*

consommation (définitif)

- sur un an +2,2% +2,2%

USA 12h30 Prix à l'importation septembre +0,1% +0,3%**

Prix à l'importation +0,0% +0,3%**

USA 13h15 Production industrielle septembre +0,0% +0,1%

- sur un an n.d. +0,87%

*estimation précédente

**publication sous réserve d'une levée du "shutdown"

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)