Novartis va racheter Tourmaline Bio pour $1,4 md

Le logo du laboratoire pharmaceutique suisse Novartis est photographié au siège français de l'entreprise à Rueil-Malmaison

Novartis va racheter Tourmaline Bio pour 48 dollars par action (40,77 euros par action), a annoncé le géant pharmaceutique suisse mardi, une transaction qui valorise la société biopharmaceutique new-yorkaise à 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée.

Tourmaline se concentre sur le développement du pacibekitug, une thérapie ciblée prometteuse ayant le potentiel de réduire l'inflammation systémique, en tant qu'option thérapeutique pour les maladies cardiovasculaires athérosclérotiques, a précisé Novartis dans un communiqué.

Avec cette transaction, Novartis acquiert un produit prêt pour la phase III qui viendra compléter son portefeuille existant dans le domaine des maladies cardiovasculaires.

Le conseil d'administration des deux sociétés a approuvé à l'unanimité la transaction, aux termes de laquelle Novartis lancera une offre publique d'achat sur toutes les actions ordinaires en circulation de Tourmaline.

L'opération devrait être finalisée au quatrième trimestre, Tourmaline devenant alors une filiale indirecte détenue à 100% par Novartis.

(Miranda Murray, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)