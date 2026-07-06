Novartis va acquérir Myricx Bio

Novartis fait part d'un accord visant à acquérir Myricx Bio, une entreprise britannique de biotechnologie non cotée développant une nouvelle classe de conjugués anticorps-médicament (ADC), utilisant des charges utiles inhibitrices de la N-myristoyltransférase (NMTi).

Selon le groupe suisse, cette acquisition renforcerait son portefeuille en oncologie et permettrait de faire progresser les conjugués de médicaments ciblés de nouvelle génération grâce à de nouveaux mécanismes de charge utile.

La NMT est une enzyme qui aide les protéines importantes à fonctionner à l'intérieur des cellules, ce qui est essentiel à la croissance et à la survie des cellules cancéreuses. En inhibant la NMT, la charge utile de Myricx est conçue pour perturber les processus critiques dont dépendent les cellules cancéreuses.

Les données précliniques suggèrent que cette nouvelle charge utile NMTi pourrait présenter une activité étendue contre les tumeurs solides et permettre une utilisation plus efficace des ADC dans des contextes où les classes de charges utiles existantes présentent des limites.

Selon les termes de l'accord, Novartis versera 1,1 MdUSD en paiement initial et jusqu'à 400 MUSD en paiements d'étape potentiels pour acquérir Myricx Bio.

La transaction devrait être finalisée au 2e semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles, y compris des approbations réglementaires.