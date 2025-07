Novartis: un antipaludéen pédiatrique autorisé information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi que Swissmedic avait autorisé une nouvelle formulation pédiatrique d'un médicament antipaludique spécialement conçu pour les nourrissons.



Il s'agit, selon l'Institut suisse des produits thérapeutiques, de la troisième autorisation accordée dans le cadre de la procédure dite 'global health products' (MAGHP) qui vise à améliorer l'accès à des médicaments de qualité dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.



Le médicament, baptisé 'Riamet Baby' mais aussi connu sous le nom de 'Coartem Baby', est spécifiquement indiqué pour les nourrissons pesant entre deux et cinq kg, une catégorie qui était jusqu'ici exclue des traitements antipaludiques classiques.



D'après Novartis, environ 30 millions de bébés naissent chaque année dans des zones à risque de contamination par la malaria, avec une prévalence estimée entre 3,4% et 18,4% chez les nourrissons âgés de moins de six mois en Afrique de l'Ouest.



La procédure d'autorisation a fait l'objet d'une collaboration avec les autorités de réglementation nationales de huit pays africains: le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda et la Tanzanie.



Le programme mondial de lutte contre le paludisme de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également participé à l'évaluation scientifique.



Novartis rappelle que le médicament a été développée dans le cadre d'une collaboration avec le partenariat Medicines for Malaria Venture (MMV).





