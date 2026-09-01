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Novartis suspend ses essais cliniques sur la thérapie cellulaire auto-immune à la suite de décès, selon le WSJ
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 06:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les détails de l'article)

Novartis NOVN.S a suspendu fin août huit essais cliniques portant sur un traitement expérimental destiné à traiter des troubles auto-immuns et neurologiques, après le décès de trois patients, a rapporté mardi le Wall Street Journal.

Le laboratoire pharmaceutique suisse a temporairement suspendu ces études après avoir pris connaissance de trois cas mortels liés à une réaction immunitaire grave, précise l’article, citant un porte-parole. On ignore pour l’instant à quelle date ces décès sont survenus.

Ce traitement expérimental est appelé "cellules T à récepteurs antigéniques chimériques", ou CAR-T.

Les thérapies CAR-T modifient les cellules immunitaires du patient afin qu’elles reconnaissent une cible spécifique et détruisent les cellules cancéreuses.

Novartis procède actuellement à "un examen approfondi des événements liés à la sécurité observés", a déclaré le porte-parole au WSJ, qualifiant cette réaction immunitaire mortelle de risque de sécurité connu dans les thérapies CAR-T.

Selon l’article, la société a indiqué qu’elle collaborait avec des comités de sécurité indépendants chargés de superviser chaque étude suspendue et qu’elle partageait ses informations avec les autorités de régulation.

Bristol-Myers Squibb BMY.N a également suspendu, par mesure de précaution, des essais similaires portant sur son traitement CAR-T dans le cadre de maladies auto-immunes, a indiqué le journal.

Novartis et BMY n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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