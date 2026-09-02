Novartis signe un accord de licence avec Alteogen pour son ALT-B4

La société de biotechnologies sud-coréenne Alteogen annonce avoir conclu un accord d'option et de licence avec Novartis pour le développement et la commercialisation de produits sous-cutanés (SC) utilisant l'ALT-B4 (berahyaluronidase alfa) d'Alteogen.

Selon les termes de l'accord, le groupe pharmaceutique suisse disposera de plusieurs options lui permettant d'obtenir des droits exclusifs pour le développement et la commercialisation de formulations sous-cutanées de plusieurs produits Novartis utilisant l'ALT-B4 (berahyaluronidase alfa) d'Alteogen.

L'ALT-B4 est une hyaluronidase humaine recombinante propriétaire, développée à l'aide de la technologie Hybrozyme d'Alteogen. Elle permet de convertir des produits biologiques généralement administrés par perfusion intraveineuse (IV) en formulations sous-cutanées (SC), plus pratiques et plus rapides à administrer.

Si toutes les options sont exercées et que tous les jalons sont atteints, Alteogen pourrait recevoir jusqu'à 3 223 MUSD, incluant les frais d'exercice des options, les paiements d'étape liés au développement et à la commercialisation, ainsi que des redevances sur les ventes nettes des produits commercialisés.