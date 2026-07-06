information fournie par Boursorama avec AFP • 06/07/2026 à 09:25

Novartis se renforce en oncologie avec le rachat du britannique Myricx Bio

( AFP / GABRIEL MONNET )

Le géant pharmaceutique suisse Novartis se renforce en oncologie avec le rachat de la société britannique de biotechnologie Myricx Bio, a-t-il annoncé lundi.

Le groupe suisse a signé un accord en vue de son acquisition pour un montant initial de 1,1 milliard de dollars (962 millions d'euros) auquel pourront s'ajouter jusqu'à 400 millions de dollars de paiements d'étapes, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Myricx Bio développe actuellement une nouvelle classe de conjugués anticorps -médicaments, avec un nouveau mécanisme pour acheminer "directement vers les cellules tumorales une substance active anticancéreuse différenciée", précise le communiqué.

Novartis espère finaliser la transaction, sujette à autorisation règlementaire, durant le second semestre 2026.