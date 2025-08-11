 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 719,68
-0,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Novartis : résultats positifs pour l'Ianalumab dans deux études
information fournie par AOF 11/08/2025 à 09:44

(AOF) - Novartis a publié des résultats positifs de deux essais de phase III évaluant l’Ianalumab chez des adultes atteints de la maladie de Sjörgen active. Cette maladie auto-immune chronique systémique provoque une inflammation des lésions tissulaires qui entraîne une sécheresse excessive des yeux, de la bouche… Les deux essais du laboratoire suisse ont atteint leur principal critère d’évaluation, à savoir une amélioration statistiquement significative de l’activité de la maladie. En outre, le produit a été bien toléré et a démontré un profil de sécurité favorable.

Pour le Dr Sheeram Aradhye, président du développement et directeur médical de Novartis : " La maladie de Sjögren est une maladie auto-immune systémique grave et évolutive, souvent méconnue ou mal diagnostiquée, qui a un impact négatif significatif sur la qualité de vie, avec des options thérapeutiques très limitées et un besoin clinique non satisfait avéré. Les deux essais de phase III démontrent que l'ianalumab améliore l'activité de la maladie chez les patients atteints de la maladie de Sjögren ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NOVARTIS
96,070 CHF Swiss EBS Stocks +2,14%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • LECTRA : Le mouvement n'incite pas à revenir à très court terme
    LECTRA : Le mouvement n'incite pas à revenir à très court terme
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:15 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • CHRISTIAN DIOR : La tendance baissière peut reprendre
    CHRISTIAN DIOR : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • NOKIA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    NOKIA : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:14 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    STELLANTIS (Milan) : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 11.08.2025 11:10 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank