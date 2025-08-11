Novartis : résultats positifs pour l'Ianalumab dans deux études

(AOF) - Novartis a publié des résultats positifs de deux essais de phase III évaluant l’Ianalumab chez des adultes atteints de la maladie de Sjörgen active. Cette maladie auto-immune chronique systémique provoque une inflammation des lésions tissulaires qui entraîne une sécheresse excessive des yeux, de la bouche… Les deux essais du laboratoire suisse ont atteint leur principal critère d’évaluation, à savoir une amélioration statistiquement significative de l’activité de la maladie. En outre, le produit a été bien toléré et a démontré un profil de sécurité favorable.

Pour le Dr Sheeram Aradhye, président du développement et directeur médical de Novartis : " La maladie de Sjögren est une maladie auto-immune systémique grave et évolutive, souvent méconnue ou mal diagnostiquée, qui a un impact négatif significatif sur la qualité de vie, avec des options thérapeutiques très limitées et un besoin clinique non satisfait avéré. Les deux essais de phase III démontrent que l'ianalumab améliore l'activité de la maladie chez les patients atteints de la maladie de Sjögren ".

