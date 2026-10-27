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Novartis relève l'un de ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 07:26

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Au troisième trimestre, le laboratoire suisse a réalisé un chiffre d'affaires net de 14,5 milliards de dollars, en hausse de 4% (à taux de change constants). La dynamique des volumes ( 14 points de pourcentage) a permis de compenser l'impact de la concurrence des génériques (-9 points) et une légère érosion des prix (-1 point).

Sur le plan opérationnel, la rentabilité de base est restée solide. Le résultat opérationnel de base s'est établi à 6 milliards de dollars ( 11% ou 10% à changes constants), portant la marge à 41,6% des ventes ( 2,3 points de pourcentage), tandis que le bénéfice net de base a progressé de 8% à 4,7 milliards de dollars.

En données publiées en revanche, le résultat d'exploitation a chuté de 59% à 1,8 milliard de dollars, grevé par la hausse des dépenses de R&D, dont une charge pour dépréciation partielle de 1,9 milliard de dollars sur l'actif de R&D del-desiran. En conséquence, le bénéfice net trimestriel ressort à 1,2 milliard de dollars (-70%), également pénalisé par des charges d'intérêts plus élevées.

Au niveau des objectifs, le résultat opérationnel de base est désormais anticipé stable ou en croissance dans le bas d'une fourchette à un chiffre, contre une prévision initiale de baisse d'ampleur similaire.

Les ventes nettes sont toujours attendues en croissance dans le bas d'une fourchette à un chiffre.

Enfin, si les cours de change de fin octobre persistent, l'effet devises apporterait un point de pourcentage positif supplémentaire sur les ventes comme sur le résultat opérationnel de base.

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