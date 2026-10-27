L'Europe dans le rouge sous une pluie de résultats, l'OAT à nouveau sous pression

Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.
Les principales Bourses européennes reculent mardi en début de séance, les investisseurs analysant une nouvelle série de résultats financiers et la prudence prévalant dans la perspective des réunions des banques centrales américaines et européennes.
À Paris, le CAC 40 perd 0,38% à 7.817,29 points vers 08h31 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,14% et à Londres, le FTSE 100 cède 1,04%.
L'indice EuroStoxx 50 perd 0,23%, le FTSEurofirst 300 0,39% et le Stoxx 600 0,36%.
Les résultats pèsent sur le début de la séance, ceux de HSBC étant particulièrement mal accueillis, faisant reculer de plus de 7% l'action de la banque britannique et pénalisant ainsi le compartiment sectoriel de l'indice Stoxx 600 (-1,39%).
D'autres résultats publiés mardi avant l'ouverture des Bourses suscitent également des réactions négatives, comme ceux du fabricant français d'instruments optiques Exosens, dont l'action plonge de plus de 7% à Paris, ou ceux du spécialiste britannique de l'hygiène et de la santé Reckitt, qui a revu à la baisse ses prévisions annuelles et abandonne 5,8%.
Beiersdorf, le fabricant de la marque Nivea, recule quant à lui de 3,8% après avoir fait état d'une croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement inférieure aux attentes.
L'opérateur français de télécommunications Orange cède 1,4% malgré avoir relevé son objectif de marge opérationnelle annuel.
Le marché obligataire reste calme aux États-Unis et en Allemagne dans l'attente des décisions des banques centrales - celle de la Réserve fédérale (Fed) mercredi et celle de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi -, mais les taux d'emprunt remontent en France après un répit observé la veille.
Le rendement de l'OAT à dix ans prend plus de 4 points de base à 4,9446%, alors que les craintes budgétaires et l'incertitude politique maintiennent les investisseurs dans le scepticisme quant à la dette souveraine de la deuxième économie de la zone euro.
La confiance des ménages en France a par ailleurs baisséplus que prévu au mois d'octobre, atteignant son niveau le plus bas depuis juin 2013, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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