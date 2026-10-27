L'Europe dans le rouge sous une pluie de résultats, l'OAT à nouveau sous pression

Les cours de l'indice boursier français CAC 40 et les informations sur les cours des actions des entreprises s'affichent sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, gérée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

Les principales Bourses européennes reculent mardi ‌en début de séance, les investisseurs analysant une nouvelle série de résultats financiers et ​la prudence prévalant dans la perspective des réunions des banques centrales américaines et européennes.

À Paris, le CAC 40 perd 0,38% à 7.817,29 points vers 08h31 GMT. À Francfort, ​le Dax recule de 0,14% et à Londres, le FTSE 100 cède 1,04%.

L'indice EuroStoxx 50 perd 0,23%, le ​FTSEurofirst 300 0,39% et le Stoxx 600 0,36%.

Les ⁠résultats pèsent sur le début de la séance, ceux de HSBC étant ‌particulièrement mal accueillis, faisant reculer de plus de 7% l'action de la banque britannique et pénalisant ainsi le compartiment sectoriel de l'indice Stoxx ​600 (-1,39%).

D'autres résultats publiés mardi avant ‌l'ouverture des Bourses suscitent également des réactions négatives, comme ceux ⁠du fabricant français d'instruments optiques Exosens, dont l'action plonge de plus de 7% à Paris, ou ceux du spécialiste britannique de l'hygiène et de la santé Reckitt, qui ⁠a revu à ‌la baisse ses prévisions annuelles et abandonne 5,8%.

Beiersdorf, le fabricant de la ⁠marque Nivea, recule quant à lui de 3,8% après avoir fait état d'une ‌croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre légèrement inférieure aux attentes.

L'opérateur ⁠français de télécommunications Orange cède 1,4% malgré avoir relevé son ⁠objectif de marge opérationnelle ‌annuel.

Le marché obligataire reste calme aux États-Unis et en Allemagne dans l'attente des décisions ​des banques centrales - celle de la Réserve ‌fédérale (Fed) mercredi et celle de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi -, mais les taux d'emprunt remontent en France après ​un répit observé la veille.

Le rendement de l'OAT à dix ans prend plus de 4 points de base à 4,9446%, alors que les craintes budgétaires ⁠et l'incertitude politique maintiennent les investisseurs dans le scepticisme quant à la dette souveraine de la deuxième économie de la zone euro.

La confiance des ménages en France a par ailleurs baisséplus que prévu au mois d'octobre, atteignant son niveau le plus bas depuis juin 2013, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)