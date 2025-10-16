Novartis présente des résultats pour les patients atteints de néphropathie à IgA (IgAN)
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 08:43
Fabhalta a démontré une supériorité statistiquement significative et cliniquement significative par rapport au placebo dans le ralentissement de la progression de l'IgAN, mesurée par la pente totale annualisée du déclin du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) sur deux ans .
L'IgAN est une maladie rénale auto-immune progressive chez laquelle environ 25 nouveaux cas par million de personnes sont diagnostiqués chaque année dans le monde.
Ruchira Glaser, responsable de l'unité de développement, maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, chez Novartis a déclaré ' Ces résultats viennent s'ajouter aux preuves croissantes de l'efficacité de Fabhalta comme traitement ciblé pour préserver la fonction rénale à long terme, donnant ainsi espoir aux personnes atteintes de cette maladie. '
Valeurs associées
|130,720 USD
|NYSE
|+0,55%
