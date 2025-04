Novartis: objectifs relevés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - Novartis indique relever ses prévisions pour l'année 2025, estimant que ses ventes devraient croître 'dans un haut de la fourchette à un chiffre', et son résultat opérationnel core, 'dans le bas de celle à deux chiffres', à taux de changes constants.



Sur les trois premiers mois de 2025, le groupe de santé suisse a réalisé un BPA core de 2,28 dollars, en croissance de 31% à taux de changes constants, pour une marge opérationnelle core en amélioration de quatre points à 42,1%.



A plus de 13,2 milliards de dollars, ses ventes ont augmenté de 15% en monnaies locales, soutenues par la poursuite des performances d'Entresto (+22%), Kisqali (+56%), Kesimpta (+43%), Cosentyx (+18%), Leqvio (+72%) et Scemblix (+76%).



'Nos marques prioritaires continuent d'afficher une forte dynamique, ce qui stimulera notre croissance d'ici à 2030 et au-delà', estime son CEO Vas Narasimhan, qui souligne aussi le franchissement d'étapes importantes en matière d'innovation.





Valeurs associées NOVARTIS 93,740 CHF Swiss EBS Stocks +0,36%