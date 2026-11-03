Novartis met fin à sa collaboration avec BioArctic

Le laboratoire suisse a notifié à BioArctic AB sa décision de résilier leur accord d'option, de collaboration et de licence signé en août 2025, a annoncé la société biopharmaceutique suédoise.

Ce partenariat visait à évaluer un potentiel traitement combinant la technologie propriétaire de BioArctic, la plateforme BrainTransporter, à un anticorps non divulgué développé par Novartis.

BioArctic précise que cette résiliation découle de la décision de Novartis d'abandonner son propre programme de développement. La décision du géant pharmaceutique n'est pas liée aux performances ni à la validité de la technologie BrainTransporter.

Sur le plan financier, l'impact immédiat s'avère protecteur pour les comptes de la biotech suédoise : BioArctic conserve l'intégralité du paiement initial de 30 millions de dollars perçu lors de la signature en 2025. En conséquence de la fin du contrat, la part non encore comptabilisée de cet acompte sera intégrée en tant que chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2026.

Poursuite du déploiement de BrainTransporter

La plateforme BrainTransporter s'appuie sur le récepteur de la transferrine (TfR) pour faciliter le passage des médicaments à travers la barrière hémato-encéphalique. Conçue pour l'administration de biomolécules et d'autres modalités thérapeutiques vers le cerveau, elle peut être exploitée dans de multiples aires thérapeutiques.

Malgré le retrait de Novartis sur ce programme spécifique, la technologie conserve une assise partenariale : BioArctic a conclu à ce jour cinq accords de collaboration distincts reposant sur l'utilisation de BrainTransporter.