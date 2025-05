Novartis lance une OPA sur Regulus Therapeutics

(AOF) - Redwood Merger Sub Inc, une filiale indirecte à 100 % de Novartis, a lancé une offre publique d’achat visant toutes les actions ordinaires en circulation de Regulus Therapeutics. L’acquéreur propose 7 dollars par action, ainsi qu’un droit de 7 dollars en cas de franchissement d’une étape réglementaire. L’offre expirerait le 24 juin 2025 à 23h59 et une minute, heure de New York.