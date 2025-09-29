 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Novartis lance son OPA sur Tourmaline Bio
information fournie par AOF 29/09/2025 à 14:39

(AOF) - Torino Merger Sub, filiale indirecte à 100 % de Novartis, a annoncé le lancement de son offre publique d’achat visant la totalité des actions ordinaires en circulation de Tourmaline Bio. Pour cette opération, la société a proposé un prix de 48 dollars par titre en numéraire, sans intérêts et sous réserve de toute retenue à la source applicable. L’offre expirera une minute après 23h59, heure de New York, le 27 octobre prochain, sauf prolongation ou résiliation avant cette date.

AOF - EN SAVOIR PLUS

OPA

Valeurs associées

NOVARTIS
98,480 CHF Swiss EBS Stocks +0,08%
