Novartis lance son OPA sur Tourmaline Bio

(AOF) - Torino Merger Sub, filiale indirecte à 100 % de Novartis, a annoncé le lancement de son offre publique d’achat visant la totalité des actions ordinaires en circulation de Tourmaline Bio. Pour cette opération, la société a proposé un prix de 48 dollars par titre en numéraire, sans intérêts et sous réserve de toute retenue à la source applicable. L’offre expirera une minute après 23h59, heure de New York, le 27 octobre prochain, sauf prolongation ou résiliation avant cette date.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer