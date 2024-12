Novartis: Kisqali efficace à long terme, selon des données information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 15:39









(CercleFinance.com) - Novartis a présenté mardi de nouvelles données sur l'efficacité à long terme de Kisqali dans le traitement du cancer du sein diagnostiqué à un stade précoce.



D'après ces résultats issus du suivi d'une étude de phase III, Kisqali a permis de réduire de 28,5% la récidive à distance des patients atteints d'un cancer du sein de stade 2 et 3 RH+/HER2- en comparaison d'une thérapie endocrinienne classique (traitement hormonal).



Dans un communiqué, Novartis évoque des données 'encourageantes' après les autorisations récemment accordées au médicament aux Etats-Unis et en Europe dans le traitement du cancer du sein à un stade précoce.



Le cancer du sein se caractérise par un risque de récidive après un premier diagnostic, souvent sous une forme métastatique, c'est-à-dire propagée à d'autres parties de l'organisme.





