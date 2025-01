Novartis: hausse de 24% du BPA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Le géant suisse de la santé Novartis publie au titre de l'année 2024 un BPA core de 7,81 dollars et un résultat opérationnel core de 19,5 milliards de dollars, en progressions à taux de changes constants de respectivement 24% et 22%.



A plus de 50,3 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a progressé de 12% (toujours hors effets de changes), une croissance stimulée par la poursuite de la bonne performance de médicaments phares comme Entresto, Cosentyx ou Kisqali.



'Nous avons aussi franchi d'importantes étapes en matière d'innovation, notamment de nouvelles approbations et de nouvelles lectures pour de nombreux actifs qui alimenteront notre croissance à moyen et à long terme', souligne son CEO Vas Narasimhan.



Un dividende de 3,50 francs suisses par action, en hausse de 6,1%, sera proposé pour 2024. Pour 2025, Novartis attend des croissances 'à un chiffre moyen ou élevé' pour le chiffre d'affaires et 'à un chiffre élevé ou à deux chiffres bas' pour le résultat opérationnel core.





