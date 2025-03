Novartis: fonctions élargies pour la directrice juridique information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 09:33









(CercleFinance.com) - Novartis annonce la nomination de Karen Hale au poste élargi de directrice des affaires juridiques et de la conformité, à compter du 14 avril. Elle continuera de rendre compte au CEO Vas Narasimhan et restera membre du comité exécutif.



Klaus Moosmayer ayant décidé de quitter le groupe de santé suisse après près de sept ans comme membre du comité exécutif, ses fonctions actuelles de directeur de l'éthique, des risques et de la conformité seront confiées à Karen Hale.



Cette dernière a rejoint Novartis en tant que directrice juridique en mai 2021, apportant près de 30 ans d'expérience dans la résolution de problèmes juridiques et de conformité dans l'industrie pharmaceutique mondiale, notamment à des postes de direction chez AbbVie.





